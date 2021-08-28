Первый рейс с паралимпийцами из Токио приземлился в Шереметьево

Российские спортсмены за сегодняшний день завоевали четыре золотые и десять бронзовых наград на Паралимпийских играх в Токио.

Часть наших атлетов вернулась домой после соревнований. В Шереметьево их встречали как героев. Подробнее – в сюжете.