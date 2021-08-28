Паралимпиец Хинчагов прилетел в Шереметьево с золотой медалью

Паралимпийцы начинают возвращаться из Токио. Первый рейс со спортсменами приземлился в Шереметьево. В ходе встречи паралимпийский чемпион в толкании ядра Альберт Хинчагов поблагодарил собравшихся за поддержку.

В настоящее время на счету российских спортсменов 13 золотых наград, семь серебряных и 18 бронзовых. Таким образом, команда занимает третье место в медальном зачете. На первой строчке располагается сборная Китая, на второй – Великобритании. Подробнее – в сюжете.