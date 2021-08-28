В медальной копилке российской сборной на Паралимпийских играх еще две золотые награды

Медальная копилка российской сборной на Паралимпийских играх пополнилась на две золотые награды.

Золотые медали завоевали Елена Прокофьева и Роман Жданов. Прокофьева в финале по настольному теннису победила француженку Леа Ферне со счетом 3:1. А Жданов стал чемпионом в комплексном плавании на 150 метров. Он проплыл эту дистанцию за 2 минуты и 12 секунд, установив мировой рекорд.

Сейчас сборная России на третьем месте в медальном зачете. У ПКР 34 медали. 12 золотых, 7 серебряных и 15 бронзовых. На втором месте Великобритания. Лидирует Китай.