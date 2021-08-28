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Спорт

12:15

В медальной копилке российской сборной на Паралимпийских играх еще две золотые награды

спорт видео Мария Рыбакова

Медальная копилка российской сборной на Паралимпийских играх пополнилась на две золотые награды.

Золотые медали завоевали Елена Прокофьева и Роман Жданов. Прокофьева в финале по настольному теннису победила француженку Леа Ферне со счетом 3:1. А Жданов стал чемпионом в комплексном плавании на 150 метров. Он проплыл эту дистанцию за 2 минуты и 12 секунд, установив мировой рекорд.

Сейчас сборная России на третьем месте в медальном зачете. У ПКР 34 медали. 12 золотых, 7 серебряных и 15 бронзовых. На втором месте Великобритания. Лидирует Китай.

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