Российские паралимпийцы завоевали 31 награду на Играх в Токио

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Российские паралимпийцы на Играх в Токио пополняют копилку нашей сборной. Три бронзовых медали завоевали спортсмены в турнире по настольному теннису. Отличились Юрий Ноздрунов, Надежда Пушпашева и Раиса Чебаника, которые выступают в классах, где соревнуются спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.
Завоевали медали и легкоатлеты. Александр Яремчук выиграл золото, став чемпионом в беге на 1 500 метров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Другой россиянин Александр Костин завоевал бронзу. Он стал третьим в соревнованиях по бегу на 5 000 метров среди участников с нарушениями зрения.
В общем медальном зачете российские паралимпийцы на третьем месте. В активе команды 31 награда – 10 золотых медалей, 7 серебряных и 14 бронзовых.
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