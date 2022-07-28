Имя Путина начали скандировать фанаты турецкого ФК "Фенербахче" во время матча

Фанаты турецкого футбольного клуба "Фенербахче" во время матча с киевским "Динамо" начали скандировать имя Владимира Путина.

Болельщики стали дразнить украинскую команду после пропущенного гола. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.