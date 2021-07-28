Телеканал Москва 24 показал картину дня

Создатели компьютерной игры "Ведьмак" поздравили российскую спортсменку Виталину Бацарашкину с золотом на Олимпиаде.

Спортсменка носит медальон в виде одной из школ из серии игр компании. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.