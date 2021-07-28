Израильские спортсмены проверили, какой вес выдерживают кровати в Олимпийской деревне

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Тик-Токио". В ней рассказывают, что происходит на Олимпиаде за пределами соревнований глазами спортсменов.

Израильские спортсмены решили проверить, какой вес выдерживают картонные кровати в олимпийской деревне. Заявлено 200 килограммов – в спортсменах это 9 израильтян.

Было много разбирательств вокруг кроватей в Олимпийской деревне. Их специально сделали картонными, чтобы переработать после Игр. Решение было принято еще до пандемии коронавируса.

Одни спортсмены говорят, что спать не очень удобно. Другие проводят эксперименты в соцсетях, чтобы показать, что кровати крепкие. Была даже версия, что это специальные кровати, чтобы не было романов на Олимпиаде, но все опровергли. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.