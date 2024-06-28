РФС продлил контракт с тренером Карпиным

Российский футбольный союз (РФС) продлил контракт с главным тренером сборной страны Валерием Карпиным. Об этом он сообщил в соцсетях, также информацию подтвердили в РФС.

Действующий контракт с 55-летним тренером завершается этим летом, а новый заключили на четыре года.

Ранее сообщалось, что продление контракта с Карпиным очень долго откладывали. Также были подозрения, что тренер может подать в отставку. При этом сам Карпин не исключал своего ухода. Однако теперь в РФС подчеркнули, что продление контракта подтверждает взаимное доверие и готовность долго сотрудничать.

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