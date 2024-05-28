Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая, 14:30

Спорт

9-летний чемпион мира сыграл в шахматы с четырьмя соперниками в студии Москвы 24

9-летний чемпион мира сыграл в шахматы с четырьмя соперниками в студии Москвы 24

Девятилетний москвич начал одновременную игру в шахматы с четырьмя соперниками

Юный москвич в прямом эфире сыграет в шахматы со взрослыми игроками

Костюмированная SUP-регата прошла в центре столицы

Парад спортсменов прошел на ВДНХ

Новости часа: за 5 лет количество промплощадок в Москве превысило 4,2 тысячи

Собянин: в спортинг-клубе "Румянцево" прошли финалы Кубка по стендовой стрельбе

Пятиметровую инсталляцию Кубка России по футболу установили в парке "Музеон"

Москвичам рассказали о новостях к вечеру 26 мая

Финалы Кубка по стендовой стрельбе прошли в новом клубе "Румянцево"

9-летний чемпион мира по шахматам из Москвы, ученик Курчатовской школы Роман Шогджиев в студии телеканала Москва 24 сыграл с телезрителями и игроком в костюме Волка из мультфильма "Ну, погоди". Последний был на связи с профессионалом.

В тайной комнате находился КМС по шахматам, тренер-преподаватель, основатель шахматной онлайн-школы Иван Кожевников.

В итоге Роман выиграл три игры из четырех. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика