9-летний чемпион мира сыграл в шахматы с четырьмя соперниками в студии Москвы 24

9-летний чемпион мира по шахматам из Москвы, ученик Курчатовской школы Роман Шогджиев в студии телеканала Москва 24 сыграл с телезрителями и игроком в костюме Волка из мультфильма "Ну, погоди". Последний был на связи с профессионалом.

В тайной комнате находился КМС по шахматам, тренер-преподаватель, основатель шахматной онлайн-школы Иван Кожевников.

В итоге Роман выиграл три игры из четырех. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.