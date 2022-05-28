В Подмосковье определили лучших военных водителей. На соревнования в Нахабине приехали более ста участников со всей России. Они показали мастерство вождения бронетанковой техники в экстремальных условиях.

Участникам нужно было преодолеть маршрут со сложными препятствиями. Один из самых зрелищных этапов – заезд женских экипажей на полноприводных УАЗах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.