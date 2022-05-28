В Москве состоялся благотворительный забег на 5 и 10 километров

В центре Москвы прошел благотворительный забег "Бегущие сердца". У участников на выбор было две дистанции – 5 и 10 километров

Из-за мероприятия по некоторым улицам не могли проехать автомобилисты. Как сообщается Дептранс, сейчас движение восстановили. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.