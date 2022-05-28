В Москве завершился забег "Бегущие сердца"

В Москве состоялся благотворительный забег "Бегущие сердца". Из-за него в городе частично перекрыли движение.

Бегуны уже финишировали. Но на этом программа не закончилась. Сейчас проходит концерт. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.