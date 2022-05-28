В Москве начнется благотворительный забег

В Москве заканчиваются последние приготовления к традиционному благотворительному забегу "Бегущие сердца".

На стартовую площадку, которая располагается на Васильевском спуске, выйдет несколько тысяч человек, среди которых немало известных спортсменов, политиков и деятелей культуры. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.