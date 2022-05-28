На Васильевском спуске готовятся к старту благотворительного забега

Любители бега разминаются на Васильевском спуске. Все меньше времени остается до старта благотворительного забега "Бегущие сердца".

На старт готовы выйти несколько тысяч человек, среди которых немало известных спортсменов, политиков и деятелей культуры. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.