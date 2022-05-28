Участники забега "Бегущие сердца" преодолеют пять километров

На Васильевском спуске выходят на старт участники благотворительного забега "Бегущие сердца". На дистанцию отправляются те, кто решил попробовать свои силы на 5 километрах.

Ранее состоялась детская часть программы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.