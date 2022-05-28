На Васильевском пройдет традиционный благотворительный забег

На Васильевском спуске собрались любители активного отдыха. Там проходит традиционный благотворительный забег "Бегущие сердца".

Участников разбили на группы. Сначала на дистанцию отправились дети, они уже преодолели путь в 1 километр. В 10 часов на старт выйдут взрослые, которые решили попробовать свои силы на пятикилометровом отрезке. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.