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12:15

Спорт

Комиссия спортсменов ОКР призвала допустить россиян к турнирам без ограничений

Комиссия спортсменов ОКР призвала допустить россиян к турнирам без ограничений

Комиссия спортсменов ОКР призвала допустить россиян к турнирам без ограничений

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Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России выступила за допуск россиян к соревнованиям без ограничений, на равноправной основе с представителями других государств. Релиз опубликовали 28 апреля.

Речь идет и о белорусских атлетах, которые также оказались в спортивной изоляции. Комиссия пришла к выводу, что в настоящее время создается опасный прецедент, когда ни один спортсмен в мире не может быть уверен в том, что его гражданские права будут соблюдать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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