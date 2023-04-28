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Спорт

Комиссия спортсменов ОКР призвала допустить россиян к турнирам без ограничений

Комиссия спортсменов ОКР призвала допустить россиян к турнирам без ограничений

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Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) выступила за допуск россиян и белорусов к соревнованиям только при отсутствии ограничений. Об этом говорится в заявлении комиссии, опубликованном на сайте ОКР.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что россияне и белорусы не должны принимать участие в международных турнирах по командным видам спорта. Исполком посоветовал международным федерациям допускать к состязаниям лишь тех, кто не поддерживает проведение спецоперации РФ на Украине.

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