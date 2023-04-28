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Спорт

Баскетбольный матч между "Реалом" и "Партизаном" закончился массовой дракой игроков

Баскетбольный матч между "Реалом" и "Партизаном" закончился массовой дракой игроков

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Баскетбольный матч в Мадриде закончился массовой дракой игроков. В рамках розыгрыша Евролиги встречались местный "Реал" и сербский "Партизан". Один из игроков хозяев грубо сфолил на сопернике, тот решил не оставаться в долгу и бросился на обидчика с кулаками.

На помощь своим товарищам тут же пришли обе команды. Матч был остановлен, судьи заставили игроков покинуть площадку и долго разбирались в произошедшем. Позже игру возобновили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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