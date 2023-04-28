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Имя легендарного футболиста Пеле внесли в словарь португальского языка

Имя легендарного футболиста Пеле внесли в словарь португальского языка

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Выражение "Да ты просто Пеле!" на португальском языке теперь идентично фразе – "Ты просто лучший". Имя легендарного футболиста в официальных словарях сделали синонимом этому слову.

Интересно, что само слово "Пеле" – это прозвище, полученное еще в детстве. На самом деле величайшего игрока зовут Эдсон Арантис ду Насименту. А дразнить "Пеле" его стали в школе, когда он не мог выговорить имя вратаря клуба "Васко да Гама" – Биле. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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