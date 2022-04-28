Более половины жителей Москвы следят за своим здоровьем и занимаются физкультурой

Более половины жителей столицы следят за своим здоровьем и занимаются физкультурой. Об этом говорят результаты очередного опроса ВЦИОМ.

Это происходит благодаря тому, в городе ежегодно появляется все больше спортивных объектов. Так, в Сокольниках скоро начнется строительство Ледового дворца. На фундаменте старого здания возведут современный спорткомплекс и откроют детскую хоккейную школу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.