Адвокаты фигуристки Валиевой отправили запрос на пересмотр решения по делу о допинге

Адвокаты российской фигуристки Камилы Валиевой запросили пересмотреть решение Верховного суда Швейцарии по делу о допинге. Дело в том, что вердикт Спортивного арбитражного суда о дисквалификации Валиевой оставили в силе. По мнению юристов, судьи не учли представленные доказательства невиновности спортсменки и по сути совершили процессуальное мошенничество. О дате нового рассмотрения дела Валиевой пока не сообщается.

Тем временем хоккеисты московского "Динамо" начали с победы свое выступление в кубке Гагарина. В первом матче плей-офф они уверенно переиграли петербургский СКА. Встреча завершилась со счетом 3:1. У москвичей отличились Дилан Сикьюра, Павел Кудрявцев и Никита Гусев. Серия до четырех побед продолжится 29 марта.

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