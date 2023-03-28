Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 марта, 19:45

Спорт

МОК рекомендовал допускать спортсменов из РФ к соревнованиям в нейтральном статусе

МОК рекомендовал допускать спортсменов из РФ к соревнованиям в нейтральном статусе

МОК не допустил россиян к участию в соревнованиях по командным видам спорта

Новости часа: строительство оздоровительного комплекса началось в Филевском Парке

Новости часа: активность вирусов гриппа, ОРВИ и COVID-19 начала снижаться в РФ

Украинской спортсменке запретили провести антироссийскую акцию в Китае

Новости часа: МОК подтвердил свою позицию по атлетам из РФ и Белоруссии

Новости часа: Путин поручил упростить использование Fan ID к 1 мая

Украинской фехтовальщице запретили демонстрировать политический плакат на этапе Кубка мира

Путин поручил упростить использование Fan ID к 1 мая

Авербух сообщил об улучшении состояния Костомарова

Глава МОК Томас Бах выступил за возвращение спортсменов из РФ и Белоруссии на международные соревнования. Об этом он заявил во вторник, 28 марта, выступая перед началом заседания исполкома МОК в штаб-квартире в Лозанне.

Однако спортсмены могут участвовать только в нейтральном статусе – без флага и гимна. Это касается одиночных спортсменов. Команды из России и Белоруссии не будут рассматриваться в качестве участников.

В Олимпийском комитете России уже заявили, что запрет на участие в командных видах спорта противоречит Олимпийской хартии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика