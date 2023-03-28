МОК рекомендовал допускать спортсменов из РФ к соревнованиям в нейтральном статусе

Глава МОК Томас Бах выступил за возвращение спортсменов из РФ и Белоруссии на международные соревнования. Об этом он заявил во вторник, 28 марта, выступая перед началом заседания исполкома МОК в штаб-квартире в Лозанне.

Однако спортсмены могут участвовать только в нейтральном статусе – без флага и гимна. Это касается одиночных спортсменов. Команды из России и Белоруссии не будут рассматриваться в качестве участников.

В Олимпийском комитете России уже заявили, что запрет на участие в командных видах спорта противоречит Олимпийской хартии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.