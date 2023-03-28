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28 марта, 18:00

Спорт

МОК не допустил россиян к участию в соревнованиях по командным видам спорта

МОК не допустил россиян к участию в соревнованиях по командным видам спорта

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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение не допускать к участию в международных соревнованиях российских и белорусских спортсменов, которые выступают в командных видах. Об этом рассказал глава комитета Томас Бах.

В январе 2023 года МОК рассказал, на каких условиях спортсмены из России смогут участвовать в соревнованиях мирового уровня. Допускаются к соревнованиям те спортсмены, которые не выступают против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая спецоперацию на Украине, а также полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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