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Спорт

Украинской спортсменке запретили провести антироссийскую акцию в Китае

Украинской спортсменке запретили провести антироссийскую акцию в Китае

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Украинской спортсменке не дали провести антироссийскую акцию в Китае. Скандал устроила участница этапа Кубка мира по фехтованию Дарья Варфоломеева.

Она пыталась сделать фото у плаката с протестом в отношении допуска к состязаниям российских спортсменов. Однако организаторы соревнований рекомендовали украинке заниматься в рамках турнира спортивными, а не политическими делами.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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