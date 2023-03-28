Украинской спортсменке запретили провести антироссийскую акцию в Китае

Украинской спортсменке не дали провести антироссийскую акцию в Китае. Скандал устроила участница этапа Кубка мира по фехтованию Дарья Варфоломеева.

Она пыталась сделать фото у плаката с протестом в отношении допуска к состязаниям российских спортсменов. Однако организаторы соревнований рекомендовали украинке заниматься в рамках турнира спортивными, а не политическими делами.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.