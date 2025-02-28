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28 февраля, 23:55

Спорт

Умер десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский

Умер десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский

Умер 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский

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Легенда шахматного спорта, Борис Спасский, ушел из жизни накануне.

Он мог сыграть Остапа Бендера у Леонида Гайдая, но отказался. Он же стал прообразом советского гроссмейстера в сериале "Ход королевы".

10-кратный чемпион мира начал играть в раннем детстве, будучи в детском доме. Затем были годы жизни во Франции и нашумевший поединок с американцем Робертом Фишером во время Холодной войны.

О непростой судьбе гроссмейстера – в эфире телеканала Москва 24.

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