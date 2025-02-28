Умер десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский

Легенда шахматного спорта, Борис Спасский, ушел из жизни накануне.

Он мог сыграть Остапа Бендера у Леонида Гайдая, но отказался. Он же стал прообразом советского гроссмейстера в сериале "Ход королевы".

10-кратный чемпион мира начал играть в раннем детстве, будучи в детском доме. Затем были годы жизни во Франции и нашумевший поединок с американцем Робертом Фишером во время Холодной войны.

О непростой судьбе гроссмейстера – в эфире телеканала Москва 24.

