Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

Москвичей приглашают на первые весенние тренировки в рамках проекта "Спортивные выходные", сообщили на сайте mos.ru.

Более 2,5 тысячи человек посетили спортивные занятия на речных вокзалах Москвы с декабря, рассказали в пресс-службе Дептранса.

Пять подземных пешеходных переходов в Москве капитально отремонтируют, заявил заммэра Петр Бирюков.