Участок Калужско-Рижской линии метро закроют 1 и 2 марта

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28 февраля, 12:30

Город

Москвичей приглашают на первые весенние тренировки в рамках проекта "Спортивные выходные"

Москвичей приглашают на первые весенние тренировки в рамках проекта "Спортивные выходные"

Московский этап "Лыжни России" проходит в Лужниках

Автограф Александра Овечкина оценили в 10,5 тыс долларов

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Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

Москвичей приглашают на первые весенние тренировки в рамках проекта "Спортивные выходные", сообщили на сайте mos.ru.

Более 2,5 тысячи человек посетили спортивные занятия на речных вокзалах Москвы с декабря, рассказали в пресс-службе Дептранса.

Пять подземных пешеходных переходов в Москве капитально отремонтируют, заявил заммэра Петр Бирюков.

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