28 февраля, 12:30Город
Москвичей приглашают на первые весенние тренировки в рамках проекта "Спортивные выходные"
Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.
Москвичей приглашают на первые весенние тренировки в рамках проекта "Спортивные выходные", сообщили на сайте mos.ru.
Более 2,5 тысячи человек посетили спортивные занятия на речных вокзалах Москвы с декабря, рассказали в пресс-службе Дептранса.
Пять подземных пешеходных переходов в Москве капитально отремонтируют, заявил заммэра Петр Бирюков.