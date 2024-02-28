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28 февраля, 12:00

Спорт

Москвичам рассказали, где покататься на лыжах на востоке столицы

Москвичам рассказали, где покататься на лыжах на востоке столицы

Собянин: в этом году в Москве открыто около 400 лыжных трасс

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Около 400 лыжных трасс общей протяженностью более 500 километров подготовили в Москве в этом году. На востоке столицы больше всего лыжных трасс находятся в парке "Сокольники".

Наиболее протяженный маршрут – вокруг Большого Путяевского пруда. Он растянулся на 10 километров.

Много ли желающих покататься или лыжники уже закрывают сезон? И где можно комфортно кататься даже во время оттепели? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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