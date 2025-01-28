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28 января, 07:45

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"Спартак" обыграл ЦСКА в дерби КХЛ

"Спартак" обыграл ЦСКА в дерби КХЛ

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Московское дерби между хоккейными клубами "Спартак" и ЦСКА завершилось победой красно-белых со счетом 4:1. До последних минут перевес "Спартака" составлял всего одну шайбу, однако армейцы заменили вратаря на шестого полевого игрока, что привело к двум голам в пустые ворота за 24 секунды.

Тем временем форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин получил травму колена в матче против "Сиэтл Кракен". На восстановление уйдет несколько недель. Для "Пингвинов", занимающих предпоследнее место в таблице Восточной конференции, это серьезная потеря.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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