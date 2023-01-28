Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 11:30

Спорт

В МОК допустили участие России и Белоруссии в ОИ-2024 под нейтральным флагом

В МОК допустили участие России и Белоруссии в ОИ-2024 под нейтральным флагом

Российская теннисистка Корнеева выиграла в юниорском Australian Open

Хачанов уступил Циципасу в полуфинале Australian Open

Новости часа: Путин подписал закон об увеличении ставки акцизов на сигареты

Олимпийский совет Азии предложил спортсменам из РФ принять участие в Азиатских играх

Россиянам рассказали, когда закончится изоляция спортсменов РФ

Стало известно о состоянии сердца госпитализированного фигуриста Костомарова

Олимпийский совет Азии предложил россиянам вернуться к состязаниям

Олимпийский совет Азии предложил спортсменам из России соревноваться под своей эгидой

Новости часа: лифты Otis в России будут выпускать под новым брендом

Российские и белорусские спортсмены могли бы принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом. О такой возможности заявил президент МОК Томас Бах.

Исполком МОК ранее выступил за то, чтобы вернуть россиян и белорусов на международные соревнования в нейтральном статусе. При этом там уточнили, что это не касается атлетов, которые активно поддерживают спецоперацию на Укарине.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика