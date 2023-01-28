В МОК допустили участие России и Белоруссии в ОИ-2024 под нейтральным флагом

Российские и белорусские спортсмены могли бы принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом. О такой возможности заявил президент МОК Томас Бах.

Исполком МОК ранее выступил за то, чтобы вернуть россиян и белорусов на международные соревнования в нейтральном статусе. При этом там уточнили, что это не касается атлетов, которые активно поддерживают спецоперацию на Укарине.

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