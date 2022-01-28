Футболист Павел Мамаев женился второй раз

Футболист "Химок" Павел Мамаев женился во второй раз. Избранницей стала Надежда Санько, бывшая подруга бывшей супруги Аланы Мамаевой.

Пара расписалась в московском ЗАГСе. Кадры свадебной церемонии попали в соцсети. В комментариях люди заметили, что Санько тщательно прикрывала живот цветами.

Праздник прошел скромно, в небольшом кругу родных. В предыдущем браке с Аланой Мамаев прожил восемь лет. Вместе они воспитывали двух детей – общую дочь Алису и сына Алекса от союза с Александром Липовым. Известно, что у Надежды Санько тоже есть ребенок – сын Абдуллах, который родился в 2016 году.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.