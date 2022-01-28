Российские олимпийцы сняли репортаж из столовой в Пекине

Российские олимпийцы в ожидании начала соревнований в Пекине попробовали себя в журналистике. Шорт-трекисты сняли небольшой репортаж из столовой.

На видео спортсмены рассказали, что в столовой им нравятся меню, безопасность и компания. Из-за пандемии шорт-трекисты, тренеры и персонал находятся в строгой изоляции.

Скоро к ним присоединятся российские саночники. Команда накануне вечером вылетела из аэропорта Шереметьево в Пекин. Всего из России на Играх выступят 212 спортсменов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.