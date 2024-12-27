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27 декабря, 07:30

Спорт

Спасатели России и Белоруссии сыграли хоккейный матч на Красной площади

Спасатели России и Белоруссии сыграли хоккейный матч на Красной площади

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Спасатели и пожарные из России и Белоруссии встретились на льду ГУМ-катка, чтобы сыграть товарищеский матч. Это уже пятый матч такого формата: первая игра прошла в 2020 году в честь 30-летия МЧС России.

Помимо спортивной программы, для зрителей подготовили викторину по безопасности от Деда Мороза и Снегурочки. Болельщики могли проверить свои знания и получить памятные подарки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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