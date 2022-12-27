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"Актуальный репортаж": мужчины смогут выступить в синхронном плавании на ОИ в Париже

"Актуальный репортаж": мужчины смогут выступить в синхронном плавании на ОИ в Париже

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Мужчинам впервые разрешили участвовать в групповых соревнованиях в синхронном плавании. В этой дисциплине они могут выступить на Олимпиаде в Париже в 2024 году.

Новые правила вступили в силу с 2022 года. При этом численный состав команд остается прежним – восемь человек должно быть в группе. Отмечается, что теперь среди восьми спортсменов два места могут занять представители мужского пола. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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