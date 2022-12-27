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Экономика

Новости часа: РФС перенес голосование по переходу в Азиатскую конфедерацию

Новости часа: РФС перенес голосование по переходу в Азиатскую конфедерацию

Российский футбольный союз перенес голосование о переходе в Азиатскую конфедерацию

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. РФС перенес голосование исполкома по вопросу о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Инфляция в России в первом полугодии 2023 года будет низкой. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Субсидии правительства Москвы помогли обновить парк легковых такси на 20%. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

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