Новости часа: РФС перенес голосование по переходу в Азиатскую конфедерацию

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. РФС перенес голосование исполкома по вопросу о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Инфляция в России в первом полугодии 2023 года будет низкой. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Субсидии правительства Москвы помогли обновить парк легковых такси на 20%. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.