МОК допустил фигуристов Петросян и Гуменника до участия в Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до участия в Олимпийских играх. Они смогут выступить на соревнованиях в нейтральном статусе.

Олимпиада пройдет в период с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии. 18-летняя Петросян является двукратной чемпионкой России, а 23-летний Гуменник – серебряным и бронзовым призером чемпионатов России, двукратным победителем финала Гран-при России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

