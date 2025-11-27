Международная федерация дзюдо допустила россиян до соревнований с флагом и гимном

Международная федерация дзюдо допустила российских спортсменов к участию в соревнованиях с национальным флагом и гимном. Дзюдо стало первым олимпийским видом спорта, в котором россияне возвращаются на международную арену на полных правах.

В отечественной федерации это решение назвали мужественным, справедливым и историческим. Российские дзюдоисты с государственным флагом выйдут на татами уже 28 ноября на турнире в Абу-Даби. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.