Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября, 13:15

Спорт

Международная федерация дзюдо допустила россиян до соревнований с флагом и гимном

Международная федерация дзюдо допустила россиян до соревнований с флагом и гимном

Тренер Газзаев назвал футболиста Симоняна великим спортсменом

В Москве прошли состязания по конькобежному спорту

Москвичи смогут посетить церемонию прощания с Никитой Симоняном

Москвичи могут записаться в бесплатную секцию акробатики

Церемония прощания с Никитой Симоняном началась на "Лукойл Арене"

"Новости дня": юные московские танцоры стали чемпионами мира в Нидерландах

Команда "Вашингтон Кэпиталз" поздравила Овечкина с новыми рекордами

Бесплатные занятия по фитнесу пройдут 27 ноября на дворовых площадках Москвы

ФК "Спартак" вышел в полуфинал Кубка России

Международная федерация дзюдо допустила российских спортсменов к участию в соревнованиях с национальным флагом и гимном. Дзюдо стало первым олимпийским видом спорта, в котором россияне возвращаются на международную арену на полных правах.

В отечественной федерации это решение назвали мужественным, справедливым и историческим. Российские дзюдоисты с государственным флагом выйдут на татами уже 28 ноября на турнире в Абу-Даби. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоМария РыбаковаИван Евдокимов

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика