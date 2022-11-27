Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

14:15

Спорт

В Cети появилось видео, как аргентинцы празднуют свою первую победу на чемпионате мира

В Cети появилось видео, как аргентинцы празднуют свою первую победу на чемпионате мира

Лионель Месси открыл счет голам с игры в матче против Мексики

Игрока сборной Камеруна Ондуа не станут наказывать за российский флаг на бутсах

Матч между сборными Аргентины и Мексики стартовал в Катаре

Матч между Аргентиной и Мексикой стартовал в Катаре в рамках ЧМ по футболу

Новости часа: Пентагон разрешил Chevron импортировать нефть из Венесуэлы в США

Сборная Франции стала первой командой, вышедшей в плей-офф ЧМ по футболу

Новости часа: FIE продлила отстранение россиян до марта 2023 года

"Московский спорт": ГБОУ "ЦСиО "МЭШ" Москомспорта

Австралия обыграла Тунис в матче чемпионата мира по футболу в Катаре

В Сети появилось видео, как аргентинцы празднуют свою первую победу на чемпионате мира по футболу, который сейчас проходит в Катаре. Реабилитировавшись за сенсационное поражение от Саудовской Аравии, команда дожала сборную Мексики. Месси забил мяч и отдал голевую передачу. Таким образом аргентинцы сохранили шансы на выход в плей-офф.

27 ноября на чемпионате мира состоятся матчи в группах E и F. В эти минуты Япония, которая сенсационно обыграла Германию, играет с Коста-Рикой. Центральный матч этого дня и этой группы – Испания – Германия, он начнется в 22 часа. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика