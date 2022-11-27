В Cети появилось видео, как аргентинцы празднуют свою первую победу на чемпионате мира

В Сети появилось видео, как аргентинцы празднуют свою первую победу на чемпионате мира по футболу, который сейчас проходит в Катаре. Реабилитировавшись за сенсационное поражение от Саудовской Аравии, команда дожала сборную Мексики. Месси забил мяч и отдал голевую передачу. Таким образом аргентинцы сохранили шансы на выход в плей-офф.

27 ноября на чемпионате мира состоятся матчи в группах E и F. В эти минуты Япония, которая сенсационно обыграла Германию, играет с Коста-Рикой. Центральный матч этого дня и этой группы – Испания – Германия, он начнется в 22 часа. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.