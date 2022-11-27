Игрока сборной Камеруна Ондуа не станут наказывать за российский флаг на бутсах

Полузащитника камерунской сборной Гаэля Ондуа не станут наказывать за российский флаг на бутсах. В них он вышел на стартовый матч группового этапа чемпионата, где его сборная играла со Швейцарией.

Ведущий норвежского телеканала Карл-Эрик Торп назвал это провокацией и буквально завалил ФИФА жалобами с требованиями разобраться в ситуации. Сам игрок объяснил это уважением к стране, в которой он вырос и учился играть в футбол: Ондуа воспитанник московской школы "Локомотива".

Подробнее об этом и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.