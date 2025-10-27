Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 12:15

Спорт

География столичного проекта "Мой спортивный район" расширится

География столичного проекта "Мой спортивный район" расширится

Спортивный директор рассказал об основных направлениях нового комплекса в Зеленограде

Новости мира: власти Венесуэлы назвали провокацией учения США в Карибском бассейне

Четырех человек задержали в Петербурге за попытку похищения футболиста Мостового

Аделия Петросян заняла первое место на этапе Гран-при России по фигурному катанию

Фестиваль "Спортлэнд" пройдет в Гостином Дворе с 31 октября по 1 ноября

Турнир по волейболу прошел в рамках столичной спартакиады "Мой спортивный район"

Турнир по волейболу стартовал "На Таганке" в Москве

Международный турнир по паделу "Москва-2025" завершится в столице 26 октября

"Спартак" обыграл "Оренбург" в 13-м туре Чемпионата России по футболу

География столичного проекта "Мой спортивный район" расширится. Бесплатные регулярные тренировки рядом с домом под руководством профессиональных тренеров будут проходить на площадках во дворах и в зонах для воркаута, а также в парках, на набережных и у речных вокзалов.

Фитнесс-тренировки можно посещать по вторникам, четвергам и субботам. Подробности можно посмотреть на сайте проекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика