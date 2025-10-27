География столичного проекта "Мой спортивный район" расширится. Бесплатные регулярные тренировки рядом с домом под руководством профессиональных тренеров будут проходить на площадках во дворах и в зонах для воркаута, а также в парках, на набережных и у речных вокзалов.

Фитнесс-тренировки можно посещать по вторникам, четвергам и субботам. Подробности можно посмотреть на сайте проекта.

