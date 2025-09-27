Российские паралимпийцы впервые за 3 года будут выступать с флагом и гимном своей страны. Генассамблея Международного паралимпийского комитета приняла решение о восстановлении членства России.

Речь о таких видах спорта, как легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей и пулевая стрельба. Членство паралимпийского комитета России было приостановлено в 2023 году, спортсмены могли выступать только в индивидуальном зачете и нейтральном статусе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.