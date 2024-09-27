В Москве проведут специальные тренировки ко Всемирному дню сердца

29 сентября отмечается Всемирный день сердца, в связи с этим москвичей приглашают заняться спортом. На ВДНХ в субботу, 28 сентября, проведут тренировку по фитроку: участники будут повторять различные танцевальные движения и связки с барабанными палочками.

Ознакомиться со списком площадок, расписанием и записаться можно на сайте проекта "Спортивные выходные" и портале mos.ru. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.