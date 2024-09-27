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27 сентября, 07:30

Спорт

В Москве проведут специальные тренировки ко Всемирному дню сердца

В Москве проведут специальные тренировки ко Всемирному дню сердца

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29 сентября отмечается Всемирный день сердца, в связи с этим москвичей приглашают заняться спортом. На ВДНХ в субботу, 28 сентября, проведут тренировку по фитроку: участники будут повторять различные танцевальные движения и связки с барабанными палочками.

Ознакомиться со списком площадок, расписанием и записаться можно на сайте проекта "Спортивные выходные" и портале mos.ru. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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