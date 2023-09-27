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27 сентября, 12:00

Спорт

Новый спортивный кластер появился в Свиблове

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Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

В Свиблове появился собственный спортивный кластер. На базе исторического стадиона за несколько лет создали комплекс, где можно практиковаться в десяти видах спорта. При благоустройстве власти города полагались на мнение москвичей, которые просили также и о кинологической площадке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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