Сеть фитнес-клубов World Class отмечает свое 30-летие. В честь юбилея организован вертикальный забег по горнолыжной трассе и трамплину на Воробьевых горах. Такого никто прежде не делал, поскольку горнолыжный комплекс впервые покоряли не лыжники, а бегуны, и не зимой, а летом.

Трассами для участников послужили склон длиной 250 метров и 100-метровый трамплин. Участникам нужно было пробежать на скорость одну или обе дистанции на подъем. При этом проверить свои силы и принять участие в уникальном массовом забеге мог любой желающий.

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Хрон 48 сек

((Николай Прянишников, генеральный директор сети фитнес-клубов World Class))

Стараемся все время разнообразить тренировочный процесс. На самом деле в спорте, в тренировках очень важно делать что-то новое. А не устраивать один забег на 5-10 км. Это банально. На самом деле мы это делаем и это, но надо давать что-то новое, чтобы было человеку интересно. Чтобы тренироваться, прокачать новые мышцы, прокачать другие способности. Тогда жизнь становится интересней и люди стремятся и люди занимаются спортом с удовольствием. Главная цель вовлечь, дать возможность себя проявить и конечно же получить удовольствие от спорта.

От себя скажу такие мероприятия по супер эмоции для генерального директора, бальзам на душу генеральному директору. Я очень счастлив, благодарю всю команду, всех организаторов. И конечно же всех клиентов.

Ещё одной важнейшей задачей мероприятия стала благотворительность: все деньги, собранные от продажи билетов, передадут в фонд помощи детям с ограниченными возможностями. Таким образом у Вертикального забега сразу три миссии: спорт, благотворительность и всеобщий праздник в честь юбилея World Class.