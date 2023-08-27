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Фестиваль водных видов спорта "Открытая Вода" пройдет в Крылатском 27 августа

Фестиваль водных видов спорта "Открытая Вода" пройдет в Крылатском 27 августа

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Фестиваль водных видов спорта "Открытая Вода" пройдет в Крылатском на Гребном канале 27 августа. Гости смогут увидеть трюки на гидрофлае, это устройство, которое позволяет летать над водой.

Еще пройдут соревнования по прыжкам в воду с высоты почти 30 метров. Для тех, кто только знакомится с такими видами спорта, подготовили мастер-классы, а маленьким гостям организовали специальные площадки.

На фестивале также отметят юбилей Гребного канала – ему исполняется 50 лет. А все мероприятие проводят в честь еще одной памятной даты – столетия Московского спорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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