Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:30

Спорт

Костомаров вместе с супругой поблагодарили всех неравнодушных за его поддержку

Костомаров вместе с супругой поблагодарили всех неравнодушных за его поддержку

Новости часа: около 3,5 млн человек посетили мероприятия Московского урбанфорума

Костомаров впервые вышел на лед после ампутации

Фестиваль "Открытая вода" пройдет 27 августа на Гребном канале в столице

Новости мира: премьер Эстонии заявила, что не уйдет в отставку из-за бизнеса мужа в РФ

"Сити. Гид": московские роллердромы

"Московский спорт": фигуристы Александра Степанова и Иван Букин

Новости часа: Собянин открыл обновленный конноспортивный комплекс "Битца"

Собянин открыл после масштабного обновления конноспортивный комплекс "Битца"

Собянин открыл обновленный конноспортивный комплекс "Битца"

Роман Костомаров вместе с супругой Оксаной поблагодарили всех неравнодушных за поддержку. На неделе фигурист впервые после болезни вышел на лед. Случилось это во время номера, который супруга исполняла на гала-шоу в Сочи. Слова благодарности пара опубликовала в телеграм-канале Костомарова.

В данный момент Костомаров активно проходит реабилитацию и осваивает протезы. Под присмотром медиков он занимается на велотренажере и выполняет различные упражнения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоАлександра БрильМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика