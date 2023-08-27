Костомаров вместе с супругой поблагодарили всех неравнодушных за его поддержку

Роман Костомаров вместе с супругой Оксаной поблагодарили всех неравнодушных за поддержку. На неделе фигурист впервые после болезни вышел на лед. Случилось это во время номера, который супруга исполняла на гала-шоу в Сочи. Слова благодарности пара опубликовала в телеграм-канале Костомарова.

В данный момент Костомаров активно проходит реабилитацию и осваивает протезы. Под присмотром медиков он занимается на велотренажере и выполняет различные упражнения.

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