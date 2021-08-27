Паралимпийский комитет России идет на 3 месте в медальном зачете в Токио

Паралимпийский комитет России идет на 3 месте в общем медальном зачете в Токио. У нас 26 наград, 9 из которых золотые.

В пятницу, 27 августа, удалось пополнить копилку тремя наградами высшей пробы. Валерия Шабалина стала лучшей в заплыве на 200 метров вольным стилем, шпажисты выиграли командный турнир, а легкоатлету Алберу Хинчагову не было равных в толкании ядра.

Возглавляет зачет сборная Китая, у которой 20 золотых медалей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.