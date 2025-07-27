Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июля, 13:15

Спорт

Чемпион НБА Тимофей Мозгов проведет мастер-класс по баскетболу на Петровском бульваре

Чемпион НБА Тимофей Мозгов проведет мастер-класс по баскетболу на Петровском бульваре

Два мировых рекорда установлены на фестивале экстремальных водных видов спорта в Москве

Масштабный фитнес-фестиваль стартовал в музее-заповеднике "Коломенское"

Турнир по стритболу прошел в рамках проекта "Лето в Москве"

Турнир по стритболу прошел в столице в рамках проекта "Лето в Москве"

Чемпионат по стритболу пройдет в районе Люблино 26 июля

"Физкультура": велоспорт

В России установлен рекорд в беге на 100 метров

Бесплатные тренировки обсудят в программе "Москва сегодня"

Для москвичей и туристов подготовили насыщенную спортивную программу в парках

На Петровском бульваре желающие смогут встретиться с чемпионом НБА и участником национальной сборной Тимофеем Мозговым. Спортсмен в рамках проекта "Лето в Москве" проведет мастер-класс, расскажет о своей карьере и совместной игре с Леброном Джеймсом.

После этого Мозгов сфотографируется с поклонниками баскетбола и даст автографы всем желающим. Мероприятие начнется 27 июля в 14:00. Вход свободный.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Лето в Москве
спортгородвидеоРоман КарловМария Панкратова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика