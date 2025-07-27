Чемпион НБА Тимофей Мозгов проведет мастер-класс по баскетболу на Петровском бульваре

На Петровском бульваре желающие смогут встретиться с чемпионом НБА и участником национальной сборной Тимофеем Мозговым. Спортсмен в рамках проекта "Лето в Москве" проведет мастер-класс, расскажет о своей карьере и совместной игре с Леброном Джеймсом.

После этого Мозгов сфотографируется с поклонниками баскетбола и даст автографы всем желающим. Мероприятие начнется 27 июля в 14:00. Вход свободный.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

