Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июля, 13:30

Спорт

Новости мира: открытие летних Олимпийских игр в Париже вызвало неоднозначную реакцию

Новости мира: открытие летних Олимпийских игр в Париже вызвало неоднозначную реакцию

Фестиваль "ТранСпортФест" стартовал на Северном речном вокзале

Фестиваль "ТранСпортФест" проходит на Северном речном вокзале

"Физкультура": парусный спорт

Олимпийскую сборную Австралии по велоспорту ограбили в Париже

Парижане выразили недовольство из-за неудобств, вызванных организацией Олимпиады

Новости мира: Bloomberg сообщил о рисках для Трампа из-за высказываний в сторону Харрис

Спортсмены пожаловались на организацию Олимпиады в Париже

Восемь спорткомплексов открыли в Москве в 2024 году

Более 200 спорткомплексов построили в столице с 2011 года

Открытие летней Олимпиады в Париже вызвало неоднозначную реакцию в мире. Вместо традиционного шествия на стадионе парад участников прошел на кораблях по Сене. Олимпийский флаг повесили вверх ногами, а некоторые сцены в Греции назвали "крахом цивилизации и христианской культуры".

Тайфун "Гаэми" прошелся по Тайваню. Семь погибших и более 700 пострадавших. Многим пришлось покинуть свои дома, люди разместились в эвакуационных центрах.

Возвращение Starliner на землю снова перенесли, на этот раз дата неизвестна. Экипаж останется на Международной космической станции до тех пор, пока не будут решены технические проблемы.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортпроисшествияза рубежомнаукавидеоИван ЕвдокимовЮлия Неклесова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика