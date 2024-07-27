Новости мира: открытие летних Олимпийских игр в Париже вызвало неоднозначную реакцию

Открытие летней Олимпиады в Париже вызвало неоднозначную реакцию в мире. Вместо традиционного шествия на стадионе парад участников прошел на кораблях по Сене. Олимпийский флаг повесили вверх ногами, а некоторые сцены в Греции назвали "крахом цивилизации и христианской культуры".

Тайфун "Гаэми" прошелся по Тайваню. Семь погибших и более 700 пострадавших. Многим пришлось покинуть свои дома, люди разместились в эвакуационных центрах.

Возвращение Starliner на землю снова перенесли, на этот раз дата неизвестна. Экипаж останется на Международной космической станции до тех пор, пока не будут решены технические проблемы.

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