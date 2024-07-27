"Физкультура": парусный спорт

Ведущий новостей Максим Шаманин и ведущая "Атмосферы" Дарья Ермакова легко согласились участвовать в спецпроекте "Физкультура". Они встретятся в Мытищах с тренерами Академии парусных и гребных видов спорта Алексеем и Андреем.

Эксперты расскажут зрителям, что такое гик, как вязать морские узлы, и почему яхтсмен должен обязательно переворачивать лодку. Также зрители увидят соревнования юных спортсменов и узнают, кто и почему приходит в парусный спорт.

Подробнее – в программе "Физкультура".